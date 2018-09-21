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Ссора молодых людей в центре Тбилиси завершилась стрельбой
21.09.2018 15:04
Стрельбой и госпитализацией двоих человек завершилась ссора молодых людей в центре Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Инцидент произошел в ночь на пятницу на улице Палиашвили в столичном районе Ваке. Жители близлежащих домов сообщили журналистам, что слышали с улицы ругань, а после звуки нескольких выстрелов.
В результате произошедшего ранены были двое мужчин в возрасте 21 и 23 лет. С ножевыми и огнестрельными ранениями их доставили в университетскую клинику имени Аладашвили.
«В клинику обратились двое пострадавших. У 21-летнего молодого человека наблюдалось огнестрельное ранение слева на уровне области бедра и пятки, а с правой стороны — ранение, нанесенное холодным оружием, в верхний квадрат ягодицы. У второго, 23-летнего молодого человека, наблюдалось ранение, нанесенное холодным оружием, слева на уровне области бедра. Рану зашили и обработали. Он продолжает лечение в хирургическом отделением. Состояние обоих молодых людей удовлетворительное», — сказал врач клиники Леван Тухашвили журналистам.
В МВД Грузии в связи с произошедшим начали следствие по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «противоправные хранение-ношение огнестрельного оружия».
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