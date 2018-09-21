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На базе здания парламента в Кутаиси планируется основать региональный центр полиции


21.09.2018   18:52
На базе здания парламента в Кутаиси планируется основать региональный центр полиции, — об этом журналистам заявила заместитель министра внутренних дел Нино Джавахадзе.

По ее словам, в здании разместится 112, Агентство обслуживание МВД, а также единый Центр обслуживания патрульной полиции.

«Как вы знаете, эти центры сегодня существуют только в Тбилиси и предоставляют население все полицейские сервисы по принципу одного окна, около 50 сервисов. Соответственно, мы планируем внедрить такую же модель в регионах. Второй такой центр после Тбилиси будет именно в Кутаиси и разместится в нынешнем здании парламента.

Еще важнее, что там будет основан региональный центр Академии МВД. Соответственно, академия МВД будет доступной не только в Тбилиси, но и в Кутаиси и в Западной Грузии. Это очень важно, так как наш план – поэтапно повысить квалификацию наших полицейских», — заявила Нино Джавахадзе.

По словам заместителя министра внутренних дел, тбилисские подразделения не переведут в Кутаиси, соответственно, персонал укомплектуют из местных.

По информации Первого канала, парламент полностью вернется в Тбилиси, а здание в Кутаиси передадут министерству внутренних дел.

По заявлению вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, законодательный орган в Тбилиси начнет работу с января 2019 года.






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