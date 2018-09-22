На военном параде в Иране произошел теракт

22.09.2018 13:13 Во время военного парада в городе Ахваз в провинции Хузестан на юге Ирана произошел теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.



По его данным, неизвестные люди открыли огонь во время парада. Как сообщает агентство Тасним, жертвами стали десять человек, в том числе один журналист.





Еще 21 человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Кроме того, силы безопасности ликвидировали двух боевиков.



Иранские СМИ также сообщают о 20 пострадавших при теракте.



Атаку на Ахваз совершили террористы, которых "наняли, обучили, вооружили и профинансировали иностранные режимы", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.



"Иран возлагает ответственность на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов за подобные атаки", — написал он в Twitter, добавив, что Иран "быстро и решительно" предпримет ответные действия для защиты своих граждан.



Военные парады проходят сегодня в разных городах Ирана, в том числе в Тегеране. Они приурочены к так называемой Неделе священной обороны — памятным мероприятиям, посвященным ирано-иракской войне 1980-1988 годов.















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