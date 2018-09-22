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Граждан Ирана с фальшивыми паспортами задержали в Тбилисском аэропорту
22.09.2018 13:31
Двоих граждан Ирана задержали в Тбилисском аэропорту за попытку пересечения государственных границ Грузии по фальшивым документам. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Задержанные – 28-летний Ш.М. и 38-летний Н.С.. Согласно данным следствия, первый обвиняемый пытался попасть в Грузию по поддельному паспорту Турции. У второго обнаружили фальшивый паспорт гражданина Чешской Республики.
В отношении граждан Ирана начали следствие сразу по двум статьям УК Грузии – «попытка незаконного пересечения государственной границы Грузии», а также «изготовление, сбыт или использование поддельных документов».
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