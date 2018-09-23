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Россиянин арестован в Норвегии по обвинению в шпонаже
23.09.2018 20:46
В Норвегии арестовали за шпионаж российского гражданина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на NTB.
Согласно имеющейся информации, мужчину задержали в аэропорту Осло, где он находился после семинара в парламенте страны.
Отмечается, что норвежская полиция безопасности подтвердила задержание россиянина на две недели. Его подозревают в нелегальной информационной деятельности.
Ранее представитель швейцарской Федеральной разведывательной службы Изабель Грабер заявила, что участвовала в операции по задержанию двух подозреваемых в шпионаже россиян.
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