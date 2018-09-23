Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россиянин арестован в Норвегии по обвинению в шпонаже


23.09.2018   20:46
В Норвегии арестовали за шпионаж российского гражданина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на NTB.

Согласно имеющейся информации, мужчину задержали в аэропорту Осло, где он находился после семинара в парламенте страны.

Отмечается, что норвежская полиция безопасности подтвердила задержание россиянина на две недели. Его подозревают в нелегальной информационной деятельности.

Ранее представитель швейцарской Федеральной разведывательной службы Изабель Грабер заявила, что участвовала в операции по задержанию двух подозреваемых в шпионаже россиян.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Леван Мехузла назначен на пост председателя Национального агентства вина
Глава МВФ: Экономика Грузии подает признаки восстановления
В Грузии изъяли контрабандные сигареты на 7,6 тыс долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россиянку осудили в Абхазии за попытку ввоза рекордного количества наркотиков
130 жителей Гальского района поступили в ВУЗы Грузии
В школы Гальского района Абдхазии пошли почти 400 первоклассников
Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане задержан заместитель руководителя администрации главы республики
Оглашена дата очередного раунда переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном
Мнацаканян: У Армении довольно большая повестка с Соединенными Штатами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна