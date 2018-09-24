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Специальная пенитенциарная служба категорически опровергает информацию, что состояние Вано Мерабишвили ухудшилось


24.09.2018   13:21
Специальная пенитенциарная служба распространяет заявление о состоянии здоровья бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили.

«Специальная пенитенциарная служба категорически опровергает заявление адвоката осужденного Иване Мерабишвили в связи с тем, что состояние заключенного якобы ухудшилось и у него признаки интоксикации. Осужденному поставлен диагноз и назначено соответствующее лечение, которое обеспечивает медперсонал пенитенциарного учреждения», — заявляют в Специальной пенитенциарной службе.

По их информации, Иване Мерабишвили был несколько раз переведен в медицинское учреждение гражданского сектора, избранное с его согласия, где ему провели консультации врачей-специалистов и соответствующие инструментальное и высокотехнологическое обследование. В частности: консультации оториноларинголога, офтальмолога, невролога и соответствующее обследование; в том числе МРТ головного мозга, МРТ шеи и позвоночника, рентгенография грудной клетки, риноскопия, офтальмоскопия.

«Что касается диагноза, исходя из высокого общественного интереса и во избежание всевозможных политических спекуляций, Специальная пенитенциарная служба посчитала целесообразным обнародовать диагноз. В результате обследований заключенному поставлен диагноз: вазомоторный ринит, синдром Горнера (справа), блефаро-конъюктивит», — говорится в информации Специальной пенитенциарной службы.






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