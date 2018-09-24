СГБ задержала главу Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Министерства здравоохранения

24.09.2018 13:28 Сотрудники Службы Госбезопасности Грузии (СГБ) задержали главу Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Минздрава страны Гию Твалавадзе в связи с делом о продаже в аптеках психотропных медикаментов без рецепта. Об этом сегодня сообщает Служба госбезопасности Грузии.



Вместе с Твалавадзе стражи порядка задержали еще пятерых граждан — Нино К., Кетеван Ч., Лашу Ч., Нино Г. и Нателу М., а по указанному делу к уголовной ответственности в целом привлечены 20 человек.



По данным следствия, незаконным сбытом психотропных средств занимались в 15 аптеках, расположенных в Тбилиси и городе Гори. В частности, директора и фактические владельцы указанных аптек без соответствующего разрешения и с нарушением законодательства, без рецепта продавали психотропные лекарства, а также медикаменты, подлежащие специальному контролю.



В свою очередь, глава Агентства государственного регулирования медицинской деятельности, злоупотреблял своими полномочиями, не реагировал на телефонные звонки, поступающие в его ведомство по «горячей линии», которые касались продажи психотропных лекарств без рецепта в указанных аптеках, утверждают в СГБ.



По информации СГБ, незаконная выручка с продажи лекарств без рецепта превысила 4 миллиона лари (более 1,5 миллиона долларов).

Уголовное дело возбуждено по статьям «злоупотребление служебными полномочиями» и «незаконная предпринимательская деятельность,, совершенная группой лиц», что карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.



Дело расследует антикоррупционное агентство Службы Госбезопасности.



С 1 сентября 2014 года в Грузии запрещено продавать без соответствующего рецепта снотворные и седативные препараты (кроме препаратов на основе лекарственных растений), антидепрессанты, кортикостероиды для системного применения, препараты против опухолей и иммуномодуляторы.



Без рецепта также нельзя продавать противомикробные препараты системного применения, препараты против болезни Паркинсона, антигистаминные инъекционные препараты для системного применения, сердечные гликозиды, препараты против аритмии и гипертензии, для лечения сахарного диабета и все препараты для инъекций.















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