СГБ задержала главу Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии

24.09.2018 15:55 Служба госбезопасности (СГБ) Грузии задержала главу Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Министерства здравоохранения Гию Твалавадзе. Заявление об этом сделали в СГБ.



Задержание Твалавадзе связано с делом об аптечной наркомании. Кроме главы Агентства государственного регулирования Антикоррупционное агентство СГБ задержало по тому же делу 5 человек.



По информации Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, в результате реализации психотропных средств без рецепта доход, полученный 20 лицами, в том числе, Гией Твалавадзе составил в сумме 4 094 709 лари.



В информации, распространенной СГБ, отмечается, что в 15 аптечных учреждениях в Тбилиси и Гори незаконно осуществлялась реализация психотропных средств, а глава Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Гия Твалавадзе, в свою очередью, не проявлял соответствующего реагирования на поступившие на «горячую линию» сообщения, которые касались реализации данными аптеками без рецепта психотропных и подлежащих специальному контролю медикаментов.



«СГБ продолжает борьбу с аптечной наркоманией и в этом направлении предприняты действенные шаги. Сотрудниками Антикоррупционного агентства СГБ в результате проведения оперативно-розыскных и следственных действий, в рамках текущего расследования по делу незаконного оборота психотропных средств в сфере т.н. «аптечной наркомании», на основании постановления судьи, на факте злоупотребления служебными полномочиями задержан глава Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Гия Твалавадзе. Также в качестве обвиняемых задержаны включенные в незаконную предпринимательскую деятельность граждане Грузии: Нино К., Кетеван Ч., Лаша Ч., Нино Г. и Натела М.



Следствие установило, что в 15 аптечных учреждениях в Тбилиси и Гори незаконно осуществлялась реализация психотропных средств. Директора и фактические владельцы этих аптек в целях получения материальной выгоды незаконно вели предпринимательскую деятельность. В частности, без разрешения и с грубым нарушением условий разрешения, без соответствующего рецепта реализовывали психотропные и подлежащие специальному контролю медикаменты, получая большой доход.



В свою очередь, глава Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Гия Твалавадзе злоупотреблял своими служебными полномочиями и не осуществлял соответствующее реагирование на сообщения, поступившие на «горячую линию», которые касались реализации данными аптеками без рецепта различных наименований психотропных и подлежащих специальному контролю медикаментов.



Всего по данному делу сотрудниками Антикоррупционного агентства СГБ к уголовной ответственности привлечены 20 лиц, чей доход, полученный в результате реализации без рецепта психотропных средств, составил в сумме 4 094 709 лари.



Следствие ведется в соответствии с 1 частью ст. 332 и подпунктом «а» 2 части ст 192 УК Грузии» (злоупотребление служебными полномочиями и незаконная предпринимательская деятельность, совершенная группой лиц). В качестве меры пресечения преступление предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет», говорится в заявлении СГБ.















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