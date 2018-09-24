Таджан Илдем: Партнерство НАТО-Грузия тверже, чем когда-либо

24.09.2018 16:52 «Мы можем с уверенностью заявить, что партнерство НАТО-Грузия тверже, чем когда-либо, чем когда-либо, союзники НАТО полностью поддерживают евроатлантические устремления Грузии», — заявил помощник заместителя генерального секретаря НАТО в вопросах дипломатии Таджан Илдем.



Таджан Илдем направила видеообращение участникам Форума стратегических коммуникаций, в котором говорится о важности отношений между НАТО и Грузией и важности стратегических коммуникаций.



«Для меня большая честь обратиться к участникам Форума стратегических коммуникаций с помощью этого видеообращения, после посещения прекрасного города Тбилиси две недели назад. В ходе этого визита я имел честь встретиться с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и председателем комитета по международным отношениям Софио Кацарава. На обеих встречах мы обсудили ряд вопросов. В первую очередь, итоги евроатлантических устремлений Грузии и результаты саммита в Брюсселе, состоявшегося в июле. Разговор также были сосредоточен на укреплении деятельности в области коммуникации с общественностью. Союзники НАТО полностью поддерживают евроатлантические устремления Грузии. На встрече высокого уровня в Брюсселе все союзники, лидеры всех 29-ти государств подтвердили, что Грузия станет членом НАТО. Это соответствует решению, принятому на саммите в Бухаресте в 2008 году. Они также вновь подтвердили поддержку территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. Мы будем продолжать работать вместе с нашими грузинскими друзьями, чтобы подготовить Грузию к членству », — заявил Таджан Илдем.



По его словам, Грузия добилась впечатляющего прогресса в проведении реформ, включая консолидацию демократических институтов, экономическом развитии, безопасности и с точки зрения эффективной модернизации вооруженных сил и оборонных институтов.



«Важно, чтобы основное внимание уделялось полному осуществлению этих реформ. С другой стороны, у Грузии есть беспрецедентная поддержка, помощь со стороны НАТО и все необходимые инструменты для подготовки к членству. Мы также благодарим Грузию за ее вклад в стабильность в Черноморском регионе, где мы укрепляем наше сотрудничество. Мы ожидаем, что в ближайшие годы будут проведены учения НАТО-Грузия с широким участием союзников. Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что партнерство между НАТО и Грузией тверже, чем когда-либо », — отметил заместитель помощника генерального секретаря НАТО.



По его словам, НАТО объединяет страны — союзников, которые разделяют единые ценности, союзники и партнеры, вместе со своими демократическими правительствами отвечают за информирование общественности о своей внешней и оборонительной политике, чтобы получить поддержку.















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