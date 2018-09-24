В минувшем году МВД выдало 5 432 653 лари премий и 22 564 715 лари в виде надбавки

24.09.2018 20:40 Министерство внутренних дел в минувшем году выдало премии в размере 5 432 653 лари и 22 564 715 лари надбавки. Об этом говорится в отчете Службы государственного аудита.



В то же время, согласно отчету, в минувшем году в виде специальной надбавки 162 сотрудникам выдали 3 573 313 лари.



"По соответствующему приказу министра сотрудникам министерства установлены надбавки для многодетных служащих, и по выслуге лет. Надбавки выдаются также за класс чина. В то же время по действующему законодательству, сотрудникам МВД могут быть назначены специальные надбавки, которые назначает министр индивидуальным административно-правовым актом. Кассовые расходы на штатных сотрудников центрального аппарата министерства по подпункту "надбавки" в 2017 году составили 22,654,7 тысячи лари, что составляет 19,9% общего размера возмещения труда. В том числе на основании индивидуальных административно-правовых актов министра в виде специальных надбавок на 162 сотрудника выдано 3 573,3 тысяча лари.



В 2017 году в среднем 70-80 сотрудникам была назначена надбавка больше, чем должностной оклад (но по сравнению с 2016 годом размер специальных надбавок, назначенных для отдельных должностных лиц, сократился).



В приказах, изданных об установлении специальной надбавки, была указана только дата установления надбавки, и не было определено, на какой период она была установлена. В результате надбавка назначалась на неопределенный срок, и ее отмена происходила также на основании приказа. Соответствующими приказами не была обоснована необходимость выдачи надбавки, и, исходя из своего ежемесячного содержания, она в большей степени носила характер должностного оклада. Вопрос назначения надбавки сотрудникам министерства не согласовывался с экономическим департаментом министерства, из-за чего у него не было достаточных оснований для правильной планировки этой статьи"- сказано в отчете аудита.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

