Леван Изория может покинут пост министра обороны после президентских выборов

25.09.2018 19:35 После президентских выборов в правительстве ожидаются кадровые перестановки, и возможно министр обороны Изория покинет исполнительную власть. Об этом сообщает "Пирвели радио" со ссылкой на свои источники.



Согласно информации, причиной увольнения Изория с должности будет заключение аудита, по которому в министерстве обнаружены финансовые нарушения. А также разговор идет о тендерах и возможных мошеннических схемах, которыми прокуратура уже заинтересовалась.



Как известно, к уголовной ответственности привлечены пять сотрудников министерства. А также причиной увольнения Изория возможно, является существующее положение в армии. В то же время существует информация, что у министра обороны напряженные отношения с премьер-министром.



Официальные комментарии о возможной отставке Левана Изория не делаются. По заключению аудита, мошенническая схема, действующая в Минобороны в течение ряда лет, нанесла государственному бюджету ущерб размером 200 000 лари. Финансовая служба министерства зачисляла деньги на счета бывших сотрудников, но куда шли десятки тысячи лари, на данном этапе не известно.



В ведомстве говорят, что расследование закончилось, пять человек привлечены к ответственности, однако из пяти задержан один.



В период министра Левана Изория на 62% возросли представительские расходы, то есть деньги, которые министр тратит на званые обеды и разные мероприятия. Государственный аудит указывает еще на одно предположительное преступление. Разговор идет о нецелевой трате представительских расходов, и возможной коррупции.



Согласно распоряжению правительства от 2015 года, бюджетным организациям было установлено ограничение на расходы, и представительские расходы следовало сократить на 20%, но в Министерстве обороны произошло наоборот. В 2017 году по сравнению с минувшими годами расходы возросли вдвое.



Леван Изория не делает пояснений ни по одному скандалу последнего времени вокруг его ведомства.

















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