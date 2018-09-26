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Грузия и Ирландия договорились сотрудничать в области кибербезопасности


26.09.2018   11:04
Ирландия и Грузия договорились о начале сотрудничества в области кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщили в Службе Госбезопасности Грузии (СГБ).

В ближайшее время сотрудники оперативно-технического агентства СГБ, занимающего тайной слежкой, начнут проходить тренинги в Ирландском национальном университете. Соответствующий меморандум накануне подписали глава оперативно-технического агентства Коба Кобидзе и представитель ирландского вуза.

Документ подразумевает сотрудничество между СГБ и Исследовательским центром по кибербезопасности и киберрасследованию университета. Речь идет о тренингах, различных курсах, взаимных визитах и консультациях.

«Подписание указанного меморандума позволит оперативно-техническому агентству Грузии переподготовить своих сотрудников по специализированным учебным программам, признанным правоохранительными ведомствами Евросоюза», — сказано в сообщении.

Документ также подразумевает разработку дистанционных и регулярных программ, обмен достижениями в научно-исследовательской деятельности, а также обмен опытом в сфере создания продуктов по кибербезопасности и экспертизы.

Грузия стала первой страной в регионе, оформившей подобное соглашение с Ирландским национальным университетом, подчеркнули в СГБ.

Исследовательский центр по кибербезопасности и киберрасследованию Ирландского национального университета – один из ведущих научно-исследовательских центров в ЕС, у которого есть программы по кибербезопасности, киберасследованию и цифровой экспертизе.
Университет является официальным партнером Центра по киберпреступности EС, работающем при Европоле. Грузия официально стала членом Европола в июне 2017 года.

Оперативно-техническое агентство обладает эксклюзивным правом на слежку в Грузии. Ведомство создали в марте 2017 года на основе законодательных поправок, принятых парламентским большинством.






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