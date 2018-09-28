Служба управления чрезвычайными ситуациями возвращается в структуру министерства внутренних дел

28.09.2018 14:59 Принято решение о входе Службы управления чрезвычайными ситуациями в структуру министерства внутренних дел. По информации «IPN», ведомство, которое сейчас подчиняется премьер-министру, вновь станет подведомственным учреждением МВД с 1 января следующего года. Рассмотрение соответствующих законодательных изменений начнется в ближайшее время – уже готов законопроект, который, предположительно, будет вынесен на обсуждение правительства на следующей неделе, а после этого представлен парламенту.



По имеющейся неофициальной информации, ведомством будет руководить Шалва Хуцишвили, который сейчас является исполняющим обязанности главы Службы.



Напомним, что в конце 2017 года, в рамках структурных изменений в правительстве был упразднен Совет управления кризисами и безопасности, а из состава МВД вышло Агентство управления чрезвычайными ситуациями. На базе этих двух ведомств была создана Служба управления чрезвычайными ситуациями, которая подчинялась непосредственно премьер-министру.





















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