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В Вазиани состоялась церемония проводов в Афганистан грузинских миротворцев
28.09.2018 17:15
22-й батальон II пехотной бригады ВС Грузии и усиленная сотня IV механизированной бригады готовы присоединиться к текущей миссии «Твердая поддержка» в Афганистане.
Торжественная церемония проводов грузинских миротворцев в афганистан состоялась сегодня на плацу IV механизированной бригады в Вазиани.
В церемонии проводов участвовали министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генштаба генерал-майор Владимир Чачибая, атакже и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.
22-й батальон II-й пехотной бригады будет выполнять задачи по защите авиационной базы в Баграме, усиленная сотня IV механизированной бригады будет обеспечивать безопасность штаба миссии «Твердая поддержка» в Кабуле.
В рамках ротации, 22-й батальон II пехотной бригады сменит 11-й батальон I пехотной бригады, а усиленная сотня IV механизированной бригады сменит усиленную сотню II пехотной бригады.
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