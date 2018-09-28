В Вазиани состоялась церемония проводов в Афганистан грузинских миротворцев

28.09.2018 17:15 22-й батальон II пехотной бригады ВС Грузии и усиленная сотня IV механизированной бригады готовы присоединиться к текущей миссии «Твердая поддержка» в Афганистане.



Торжественная церемония проводов грузинских миротворцев в афганистан состоялась сегодня на плацу IV механизированной бригады в Вазиани.



В церемонии проводов участвовали министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генштаба генерал-майор Владимир Чачибая, атакже и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.



22-й батальон II-й пехотной бригады будет выполнять задачи по защите авиационной базы в Баграме, усиленная сотня IV механизированной бригады будет обеспечивать безопасность штаба миссии «Твердая поддержка» в Кабуле.



В рамках ротации, 22-й батальон II пехотной бригады сменит 11-й батальон I пехотной бригады, а усиленная сотня IV механизированной бригады сменит усиленную сотню II пехотной бригады.















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