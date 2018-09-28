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Глава Службы государственной безопасности встретился с министром обороны и безопасности Фиджи
28.09.2018 18:52
Глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури встретился с министром обороны и безопасности Фиджи Рату Иноке Кубуабола. Стороны обсудили вызовы в сфере безопасности и мероприятия с точки зрения борьбы с терроризмом.
Речь шла о положении безопасности на оккупированных территориях и у линии оккупации.
Глава Службы государственной безопасности и министр обороны и безопасности Фиджи говорили о важности взаимосотрудничестве и наметили планы на будущее.
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