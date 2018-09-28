Глава Службы государственной безопасности встретился с министром обороны и безопасности Фиджи

28.09.2018 18:52 Глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури встретился с министром обороны и безопасности Фиджи Рату Иноке Кубуабола. Стороны обсудили вызовы в сфере безопасности и мероприятия с точки зрения борьбы с терроризмом.



Речь шла о положении безопасности на оккупированных территориях и у линии оккупации.



Глава Службы государственной безопасности и министр обороны и безопасности Фиджи говорили о важности взаимосотрудничестве и наметили планы на будущее.















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