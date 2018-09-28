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В Вазиани состоялась церемония проводов грузинских миротворцев в Афганистан


28.09.2018   19:38
22-й батальон II пехотный бригады вооруженных сил Грузии и усиленная рота IV механизированной бригады готовы для включения в миссию "Твердой поддержки" в Афганистане. Сегодня на строевой площадке IV механизированной бригады в Вазиани состоялась церемония проводов грузинских миротворцев в Афганистан.

По информации Министерства обороны, к военнослужащим с речью обратился министр обороны Грузии Леван Изория, и заострил внимание на значение контрибуции Грузии в укреплении мировой безопасности, и пожелал им мирного возвращения на родину. Начальник Генерального штаба, генерал-майор Владимир Чачибая пожелал миротворческому контингенту успешного выполнения миссии. Исполняющий обязанности посла США в Грузии Элизабет Рут обратилась к грузинским военным на грузинском языке.

22-й батальон II пехотный бригады будет выполнять задачи охраны авиационных сил базы Баграм. А усиленная рота IV механизированной бригады обеспечит безопасность штаба миссии "Твердой поддержки" в столице Афганистана Кабуле.

22-й батальон II пехотный бригады сменит в Афганистане 11-й батальон I-й пехотной бригады, а усиленная рота IV механизированной бригады в порядке ротации сменит усиленную роту II пехотный бригады.







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