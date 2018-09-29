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Россия уважает только силу и презирает слабость - генерал Бен Ходжес


29.09.2018   12:57
Бывший командующий армией США в Европе (2014 – 2017) генерал Бен Ходжес не считает, что напряженная ситуация между Западом и Россией может быть охарактеризована как "холодная война". Генерал не считает, что Россия мыслит понятиями «в состоянии войны или не в состоянии войны». По его словам, Россия всегда находится в состоянии войны.

"Я думаю, что Россия всегда в состоянии войны, но это не означает обязательно кинетическую войну с использованием оружия. Это дезинформация, вмешательства в выборы, экономическое давление, угрозы путем проведения учений, но у них нет настоящих союзников. Может они ищут временных партнеров. У них есть объединенные силы с режимом Асада в Сирии. Режимом, который использует химоружие против собственного народа. Вот что у них есть. Сейчас еще есть большая военная база",- заявил генерал в интервью для проекта грузинской телекомпании “STV” на русском «Пограничная ZONA».

Он полагает, что не стоит удивляться агрессивным действиям России, что они "незаконно оккупировали суверенные территории Грузии и Украины, что они постоянно угрожают своим соседям".

"Потому, что это история России. Я думаю, что за последние 500 лет они уважали только силу. Они презирают слабость. Когда они видят, что мы не готовы, каждый раз они пользуются этим", отмечает Бен Ходжес.



В продолжение темы о ситуации Сирии генерал Бен Ходжес, отвечая на вопрос об использовании режимом Асада химического оружия, не стал вдаваться в подробности, и лишь заявил, что он на 100% уверен, что это оружие было использовано. На уточняющий вопрос, видел ли он какие-то доказательства, он еще раз подчеркнул, что "уверен".

"Я уверен. Вы помните когда президент Путин сказал, что в Крыму не было российских солдат, а позже смеялся и говорил.. ну да.. есть.. Как Бисмарк говорил в 19 веке: ни один договор с Россией не стоит бумаги, на которой он написан. У России, к сожалению, есть репутация: отрицать, пытаться создать свой нарратив, искажать правду. Они делают так, что вести с ними осмысленный разговор сложно. Но мы должны. Мы обязаны продолжать попытки. Россия – великая страна. Они могли бы быть важным партнером для международного сообщества в самых разных сферах", - заявил генерал.






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