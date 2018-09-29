Россия пытается подорвать единство НАТО и ЕС - генерал Бен Ходжес

29.09.2018 13:02



"Это самая безопасная часть их границы. И Соединенные штаты отвели все свои танки.. Впервые с 1944 года в Европе не было ни одного американского танка. Сейчас из-за вторжения России в Грузию и потом в Украину, мы вернули обратно военную технику и сейчас у нас есть достаточно танков для одной танковой бригады. Это примерно 88 танков Абрамс. 88 танков поместятся на футбольном стадионе. Это никак не угрожает России", - отмечает Бен Ходжес и заявляет, что именно Россия угрожает США и НАТО, пытаясь подоровать единство НАТО и ЕС.



"Если вы посмотрите как они используют любого рода силы, не только военные силы, но и кибератаки, переворачивают информацию, чтобы подорвать самый успешный альянс в истории. Чтобы мы все потеряли веру в наши институты, в избирательный процесс, наши традиции, свободные СМИ. Это все инструменты постоянных усилий России подорвать единство Альянса, и также подорвать единство Европейского союза".









Бывший командующий армией США в Европе (2014 – 2017) генерал Бен Ходжес в интервью для проекта грузинской телекомпании “STV” на русском « Пограничная ZONA » заявил, что США и НАТО ни в коем случае не угрожают российским границам. Более того, по его словам, самая безопасная граница, которая есть у России – от Норвегии до Турции."Это самая безопасная часть их границы. И Соединенные штаты отвели все свои танки.. Впервые с 1944 года в Европе не было ни одного американского танка. Сейчас из-за вторжения России в Грузию и потом в Украину, мы вернули обратно военную технику и сейчас у нас есть достаточно танков для одной танковой бригады. Это примерно 88 танков Абрамс. 88 танков поместятся на футбольном стадионе. Это никак не угрожает России", - отмечает Бен Ходжес и заявляет, что именно Россия угрожает США и НАТО, пытаясь подоровать единство НАТО и ЕС."Если вы посмотрите как они используют любого рода силы, не только военные силы, но и кибератаки, переворачивают информацию, чтобы подорвать самый успешный альянс в истории. Чтобы мы все потеряли веру в наши институты, в избирательный процесс, наши традиции, свободные СМИ. Это все инструменты постоянных усилий России подорвать единство Альянса, и также подорвать единство Европейского союза".











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