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39 человек задержаны в Грузии в 2018 году за принадлежность к «воровскому миру»


29.09.2018   14:05
В текущем году, по обвинению в воровстве в законе, членстве в воровском мире, участии в воровском собрании и поддержке воровского мира в Грузии задержаны 39 лиц.

Об этом сообщил на проведенном сегодня брифинге начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии Мамука Челидзе.

«В течение 9-ти месяцев 2018 года по обвинению в воровстве в законе, членстве в воровском мире, участии в воровском собрании и поддержке воровского мира в Грузии задержаны 39 лиц, в том числе 2-е – «воры в законе», также к ответственности привлечены 2 «вора в законе». В результате сотрудничества с правоохранительными органами стран Европы, во Франции и Греции задержаны члены различных группировок организованной преступности – 127 граждан Грузии и 12 грузинских «воров в законе», - сообщил Мамука Челидзе.






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