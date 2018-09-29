В Грузии задержаны члены ОПГ, пополнявшие «воровской общак»

29.09.2018 16:31 Сотрудники МВД Грузии задержали шесть человек, которые, по поручению влиятельных криминальных авторитетов, контролировали сбор «воровского общака» на юге Грузии. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства внутренних дел.



«Общак» или «воровская касса» — представляет собой фонд взаимопомощи в среде преступного сообщества. Как правило, «общак» формируются за счет взносов от группировок и отдельных криминальных элементов. Туда поступает и часть платы за разрешение споров между предпринимателями, рэкет. Нередко в «общаке» существует практика «членских взносов». В этом случае каждый участник группировки ежемесячно обязан отдавать в общую кассу определенную сумму. Деньги из «общака» используется для организации новых преступлений, подкупов, поддержки заключенных и членов их семей.



МВД Грузии приводит только инициалы задержанных — Б.Р., З.К., Л.Г., Т.В., М.Д. и Г.О.. По данным ведомства, самому младшему из обвиняемых, Б.Р., 26 лет, а самому старшему, З.К. — 35 лет.

Следствие установило, что в мае 2018 года «воры в законе» присвоили 33-летнему М.Д. статус «смотрящего». По распоряжению криминальных авторитетов, он должен был организовать сбор «воровского общака» в Цалкском муниципалитете (регион Квемо-Картли).



«Смотрящим» М.Д. провозгласили «воры в законе» Миндия Горгадзе, известный по прозвищу «Лавасоглы», а также Джейран Кинцурашвили. Оба в настоящее время проживают в Турции. Примечательно, что в июне текущего года грузинский суд заочно приговорил «Лавасоглы» к 12 годам тюрьмы.



В конце мая М.Д. известил Т.В. и Л.Г., а также других активных членов и сторонников воровского мира о том, что находящиеся за границей «воры в законе» назначили его «смотрящим» и ответственным за сбор «общака».



Для того, чтобы сбор «общака» принял организованный характер, М.Д. и Т.В. созвали «воровскую сходку», где обсуждались правила. Тогда участники «сходки» решили, что жители района должны сдавать деньги в «общак» ежемесячно 10 числа. Жители, которым зарплата начислялась на банковский счет, должны были сдавать деньги в день зарплаты. Об этом решении М.Д. и Т.В. уведомили сторонников воровского мира – Б.Р., З.К. и Г.О., а также других лиц, которые принимали активное участие в сборе «общака» и заносили туда собственные деньги.



Используя собственный криминальный авторитет, обвиняемые собирали в муниципалитете «общак» с мая по август. Они систематически связывались с друг другом, интересовались о сборе «общака», обсуждали поручения «воров в законе» и вопросы, связанные с присвоением денег.

По решению Джерана Кинцурашвили, и по указанию М.Д., половину собранной в «общак» суммы, 6 августа перечислили проживающей во Франции матери «вора в законе» Георгия Поладишвили, известного по прозвищу «Синкара».



Сотрудники центрального криминального полицейского департамента МВД Грузии задержали всех шестерых обвиняемых 27 сентября. Полицейские провели аресты по итогам оперативно-следственных мероприятий и на основании судебного решения. Спецоперации по задержанию обвиняемых одновременно проходили в Тбилиси, Кутаиси и Цалка.



В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли у задержанных список «воровского общака». Также сотрудники обнаружили мобильные телефоны, с помощью которых члены ОПГ связывались с «ворами» за границей.



М.Д. и Т.В. обвиняются в «членстве в воровском сообществе» и «участии в воровских собраниях». Б.Р., З.К. и Г.О. проходят по статье «поддержка воровского сообщества». Л.Г. предъявили обвинения только по статье «членстве в воровском сообществе».



Тбилисский городской суд уже отправил в заключение на время следствия всех обвиняемых.



МВД Грузии продолжает следствие. Некоторым из обвиняемых грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. Между тем, нескольким членам ОПГ — на срок от семи до десяти лет.



Новости-Грузия











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