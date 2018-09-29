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Стратегическое расположение Грузии делает ее чрезвычайно важной для всех нас - генерал Бен Ходжес
29.09.2018 18:26
Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает Грузию стратегически важным регионом для Грузии. Об этом он заявил в интервью для проекта грузинской телекомпании “STV” на русском «Пограничная ZONA». По его мнению, Грузия может иметь огромное экономическое влияние, что повлияет на желание стран обеспечить мир в регионе.
Говоря о предоставлении оборонительного оружия Украине и Грузии Бен Ходжес отметил, что это политическое решение, но никак не стратегия. По его словам, стратегия НАТО, "и точно для США", – это смотреть на черноморский регион, как на регион, как, возможно, самый важный театр в Европе.
"Русские смотрят на черноморский регион я уверен, как на самую важную часть европейского континента. Потому что это для них пусковая площадка в Сирию, в восточную часть средиземного моря. Для них это как балкон, с которого они могут смотреть на всю Евразию. Поэтому они там воюют, тратят деньги и поэтому они аннексировали Крым. Поэтому они продолжают давить на Грузию и других наших друзей в этом регионе. Общий стратегический подход ко всему черноморскому региону, который не позволит России превратить его в какое-то российское озеро, а , наоборот, вместе с нашими тремя союзниками – Турцией, Румынией и Болгарией и партнерами Украиной, Грузией и Молдовой - противостоять этой угрозе от России. Делиться разведданными, больше учений, особенно на море.
Я думаю, что стратегическое расположение Грузии делает ее чрезвычайно важной для всех нас. Если посмотреть на движение торговых путей Запада и Востока, то Грузия – очевидное место для глубоководного порта, как тот, который строится в Анаклии. Если вы подумаете о трёх коридорах, которые идут с Востока на Запад. Один идет через Россию, один проходит через Грузию, и один через Иран. Как вы думаете какой любая страна в мире выберет как наиболее надежный и безопасный? Который проходит через Грузию. Но Россия, конечно, всегда будет использовать свои рычаги, чтобы помешать этому. Грузия расположена так, что может иметь огромное экономическое влияние и этот проект порта в Анаклии может быть тем генератором, чтобы реализовать такой потенциал. И когда страны становятся экономически зависимыми друг от друга, все хотят обеспечить безопасность такого сотрудничества. Больше и больше стран будут хотеть быть уверенными, что Грузия стабильная страна, которая находится в безопасности из-за этого коридора, который действительно станет коридором между Востоком и Западом", - заявил в интервью американский генерал.
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