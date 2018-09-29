Стратегическое расположение Грузии делает ее чрезвычайно важной для всех нас - генерал Бен Ходжес

29.09.2018 18:26



Говоря о предоставлении оборонительного оружия Украине и Грузии Бен Ходжес отметил, что это политическое решение, но никак не стратегия. По его словам, стратегия НАТО, "и точно для США", – это смотреть на черноморский регион, как на регион, как, возможно, самый важный театр в Европе.



"Русские смотрят на черноморский регион я уверен, как на самую важную часть европейского континента. Потому что это для них пусковая площадка в Сирию, в восточную часть средиземного моря. Для них это как балкон, с которого они могут смотреть на всю Евразию. Поэтому они там воюют, тратят деньги и поэтому они аннексировали Крым. Поэтому они продолжают давить на Грузию и других наших друзей в этом регионе. Общий стратегический подход ко всему черноморскому региону, который не позволит России превратить его в какое-то российское озеро, а , наоборот, вместе с нашими тремя союзниками – Турцией, Румынией и Болгарией и партнерами Украиной, Грузией и Молдовой - противостоять этой угрозе от России. Делиться разведданными, больше учений, особенно на море.



Я думаю, что стратегическое расположение Грузии делает ее чрезвычайно важной для всех нас. Если посмотреть на движение торговых путей Запада и Востока, то Грузия – очевидное место для глубоководного порта, как тот, который строится в Анаклии. Если вы подумаете о трёх коридорах, которые идут с Востока на Запад. Один идет через Россию, один проходит через Грузию, и один через Иран. Как вы думаете какой любая страна в мире выберет как наиболее надежный и безопасный? Который проходит через Грузию. Но Россия, конечно, всегда будет использовать свои рычаги, чтобы помешать этому. Грузия расположена так, что может иметь огромное экономическое влияние и этот проект порта в Анаклии может быть тем генератором, чтобы реализовать такой потенциал. И когда страны становятся экономически зависимыми друг от друга, все хотят обеспечить безопасность такого сотрудничества. Больше и больше стран будут хотеть быть уверенными, что Грузия стабильная страна, которая находится в безопасности из-за этого коридора, который действительно станет коридором между Востоком и Западом", - заявил в интервью американский генерал.





Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает Грузию стратегически важным регионом для Грузии. Об этом он заявил в интервью для проекта грузинской телекомпании “STV” на русском « Пограничная ZONA ». По его мнению, Грузия может иметь огромное экономическое влияние, что повлияет на желание стран обеспечить мир в регионе.Говоря о предоставлении оборонительного оружия Украине и Грузии Бен Ходжес отметил, что это политическое решение, но никак не стратегия. По его словам, стратегия НАТО, "и точно для США", – это смотреть на черноморский регион, как на регион, как, возможно, самый важный театр в Европе."Русские смотрят на черноморский регион я уверен, как на самую важную часть европейского континента. Потому что это для них пусковая площадка в Сирию, в восточную часть средиземного моря. Для них это как балкон, с которого они могут смотреть на всю Евразию. Поэтому они там воюют, тратят деньги и поэтому они аннексировали Крым. Поэтому они продолжают давить на Грузию и других наших друзей в этом регионе. Общий стратегический подход ко всему черноморскому региону, который не позволит России превратить его в какое-то российское озеро, а , наоборот, вместе с нашими тремя союзниками – Турцией, Румынией и Болгарией и партнерами Украиной, Грузией и Молдовой - противостоять этой угрозе от России. Делиться разведданными, больше учений, особенно на море.Я думаю, что стратегическое расположение Грузии делает ее чрезвычайно важной для всех нас. Если посмотреть на движение торговых путей Запада и Востока, то Грузия – очевидное место для глубоководного порта, как тот, который строится в Анаклии. Если вы подумаете о трёх коридорах, которые идут с Востока на Запад. Один идет через Россию, один проходит через Грузию, и один через Иран. Как вы думаете какой любая страна в мире выберет как наиболее надежный и безопасный? Который проходит через Грузию. Но Россия, конечно, всегда будет использовать свои рычаги, чтобы помешать этому. Грузия расположена так, что может иметь огромное экономическое влияние и этот проект порта в Анаклии может быть тем генератором, чтобы реализовать такой потенциал. И когда страны становятся экономически зависимыми друг от друга, все хотят обеспечить безопасность такого сотрудничества. Больше и больше стран будут хотеть быть уверенными, что Грузия стабильная страна, которая находится в безопасности из-за этого коридора, который действительно станет коридором между Востоком и Западом", - заявил в интервью американский генерал.











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