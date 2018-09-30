С 2019 года в грузинскую службу спасения на воде начнут принимать женщин

30.09.2018 13:14 Ряды спасателей, служащих на курортах черноморского побережья Грузии, со следующего года пополнят женщины. Об этом накануне сообщил исполняющий обязанности главы Службы Шалва Хуцишвили.



До сих пор спасателем на воде в Грузии могли стать только мужчины. Во время летнего сезона спасатели дежурят практически на всех пляжах страны.



«С будущего года у женщин впервые появится возможность стать морскими спасателями», — сказал Хуцишвили.



Свое заявление он сделал на церемонии награждения спасателей, отличившихся этим летом. Благодарственные грамоты и памятные подарки получили 112 сотрудников Службы. По информации ведомства, за нынешний сезон они спасли около 400 отдыхающих.















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