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С 2019 года в грузинскую службу спасения на воде начнут принимать женщин


30.09.2018   13:14
Ряды спасателей, служащих на курортах черноморского побережья Грузии, со следующего года пополнят женщины. Об этом накануне сообщил исполняющий обязанности главы Службы Шалва Хуцишвили.

До сих пор спасателем на воде в Грузии могли стать только мужчины. Во время летнего сезона спасатели дежурят практически на всех пляжах страны.

«С будущего года у женщин впервые появится возможность стать морскими спасателями», — сказал Хуцишвили.

Свое заявление он сделал на церемонии награждения спасателей, отличившихся этим летом. Благодарственные грамоты и памятные подарки получили 112 сотрудников Службы. По информации ведомства, за нынешний сезон они спасли около 400 отдыхающих.






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