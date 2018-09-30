Украина желает приобрести американские системы ПВО

30.09.2018 20:53 Киев хотел бы приобрести у США системы противовоздушной обороны, передает ТАСС. Об таком желании президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью телеканалу CNN, полностью вышедшем в эфир в воскресенье.



"Мы бы очень рассчитывали купить систему противовоздушной обороны, - сказал Порошенко на английском языке. - Поскольку для нас существует угроза массированной атаки со стороны России с применением авиации". По его словам, указанные вооружения нужны Киеву, чтобы власти РФ "понимали, что они заплатят гораздо более высокую цену, если решат пересечь еще одну красную линию и атаковать нашу территорию".



"Мы не просим, чтобы американские солдаты защищали Украину. Мы просто просим установить эффективное сотрудничество с целью обеспечения глобальной безопасности, в котором лидирующую роль будут играть США", - добавил украинский президент.



Говоря о поставках на Украину американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, Порошенко отметил: "Это чрезвычайно важно с символической точки зрения. Поскольку это первые летальные вооружения, которые мы получили, определенно они предназначены для оборонительных операций". Таким образом Украина стала страной, с которой США осуществляют военно-техническое сотрудничество, подчеркнул он.



Порошенко также констатировал, что США ранее согласились передать Киеву два американских патрульных катера. Как сообщили ранее на этой неделе в Пентагоне, Киеву бесплатно переданы два подержанных американских патрульных катера класса Island, однако их модернизация и транспортировка, согласно сделке, обойдется Украине в 9 миллионов долларов.



Оборонный бюджет США на 2019 составляет 716 млрд долларов. На оказание военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, Вашингтон заложил 250 млн долларов. В текущем году для оказания военной помощи Украине в американском бюджете предусмотрены 200 млн долларов



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