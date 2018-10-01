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Бахтадзе: Отныне воздушное пространство Грузии будет более защищенным


01.10.2018   10:59
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня поздравил личный состав командования авиации и воздушной обороны с профессиональным днем на авиационной базе в Алексеевке.

По словам Мамуки Бахтадзе, предметом гордости является то, что грузинские летчики не раз проявили себя в деле защиты независимости Грузии.

«Я поздравляю с этим днем тех, кто стоит на страже авиационного пространства Грузии. Я хочу поблагодарить вас за вашу преданность и бескорыстную службу.

У грузинской военной авиации 26-летний опыт, но ее история насчитывает 100 лет и начинается с 1918 года, когда было создана первое подразделение грузинской авиации. Наши грузинские летчики не раз проявляли себя в деле защиты независимости Грузии.

Как вы знаете, воздушное пространство является одним из ключевых компонентов обороноспособности нашей страны, и его защита является делом достоинства страны. Наши союзники и страны-партнеры оказывают нам неоценимую помощь в этом деле. В то же время улучшение возможностей ПВО и одна из инициатив существенного пакета НАТО-Грузия — улучшить наши возможности воздушной обороны. Мы установили стратегические отношения, с теми, с которыми развиваем эту важную компетенцию. Именно этим обусловлены наши стратегические отношения с Францией, которая оказывает нам очень большую помощь», — заявил Бахтадзе.

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По словам премьера, отныне воздушное пространство Грузии будет более защищенным и эффективно контролируемым.

«Кроме воздушных оборонных средств мы улучшаем транспортные и логистические возможности грузинской авиации с помощью нашего главного стратегического партнера – США.

Идет и обновление парка вертолетов, их ремонт и модернизация, что будет способствовать формированию нового подразделения западных стандартов», — заявил Мамука Бахтадзе.






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