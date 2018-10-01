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Франция решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии - посол
01.10.2018 11:32
Франция решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, мы помогаем вооруженным силам Грузии и тренируем грузинских военных, — об этом заявил посол Франции в Грузии Паскаль Менье.
По его словам, вскоре после войны 2008 года Франция передала Грузии системы воздушной обороны, чтобы страна эффективно контролировала воздушное пространство.
«Я рад, что с сегодняшнего дня мы перешли на новый этап сотрудничества и вновь передали Грузии военное оснащение, которое защитит страну от любой воздушной агрессии.
Мы сотрудничаем по нескольким направлениям. В том числе, помогаем сухопутным силам и примером этого сотрудничества является сачхерский горный батальон, который удовлетворяет высочайшие стандарты стран-членов НАТО. Также сотрудничаем в воздушной обороне и передача этих систем Грузии сегодня подтверждает решительную поддержку Франции», — заявил Паскаль Менье.
Радиолокационные станции и зенитно-ракетные системы ближнего действия, предусмотренные контрактом с французскими компаниями, уже в Грузии. Их презентация состоялась сегодня на авиационной базе в Алексеевке.
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