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Франция решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии - посол


01.10.2018   11:32
Франция решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, мы помогаем вооруженным силам Грузии и тренируем грузинских военных, — об этом заявил посол Франции в Грузии Паскаль Менье.

По его словам, вскоре после войны 2008 года Франция передала Грузии системы воздушной обороны, чтобы страна эффективно контролировала воздушное пространство.

«Я рад, что с сегодняшнего дня мы перешли на новый этап сотрудничества и вновь передали Грузии военное оснащение, которое защитит страну от любой воздушной агрессии.

Мы сотрудничаем по нескольким направлениям. В том числе, помогаем сухопутным силам и примером этого сотрудничества является сачхерский горный батальон, который удовлетворяет высочайшие стандарты стран-членов НАТО. Также сотрудничаем в воздушной обороне и передача этих систем Грузии сегодня подтверждает решительную поддержку Франции», — заявил Паскаль Менье.

Радиолокационные станции и зенитно-ракетные системы ближнего действия, предусмотренные контрактом с французскими компаниями, уже в Грузии. Их презентация состоялась сегодня на авиационной базе в Алексеевке.






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