МВД Грузии задержало предполагаемого убийцу Виталия Сафарова

01.10.2018 12:20 Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании по горячим следам предполагаемого убийцы гражданского активиста Виталия Сафарова. По данным МВД, это гражданин А. К. 1998 года рождения. Кроме того, по обвинению в недонесении о преступлении задержан еще один молодой человек – Г. С. 1995 г. р.



По версии следствия, в ходе конфликта в ночь на 30 сентября на улице Александра Дюма в Тбилиси А. К. нанес Сафарову несколько ударов холодным оружием, после чего в сопровождении друга скрылся с места преступления. Гражданский активист скончался еще до прибытия в больницу. При этом с ножевыми ранениями был госпитализирован и друг Сафарова.



Уголовное дело возбуждено по статьям 108 (Умышленное убийство, от 7 до 15 лет лишения свободы) и 376 (Недонесение о преступлении, от 2 до 4 лет).



Виталий Сафаров работал в неправительственной организации «Центр включенности и развития». НПО работает над улучшением положения в области прав человека, фокусируясь на таких вопросах как расизм, ксенофобия и нетерпимость в Европе.















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