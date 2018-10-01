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США готовы выделить Грузии средства на модернизацию ВВС


01.10.2018   13:12
США заявили о готовности выделить средства на модернизацию военной авиации Грузии, заявил в понедельник глава грузинского военного ведомства Леван Изория.

"Наш главный стратегический партнер, США выразили готовность выделить средства для улучшения авиационных возможностей", - сказал Л.Изория в понедельник на авиабазе под Тбилиси, где отмечается День авиации.

Министр отметил, что на этой неделе обсудит этот вопрос с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Встреча состоится в Брюсселе, где в рамках встречи глав минобороны стран Североатлантического альянса пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в Вооруженных силах страны при поддержке США начался процесс обновления и модернизации парка военных вертолетов. По его словам, этот процесс создаст базу для поэтапной замены устаревшей техники на современные летательные аппараты.

"В результате Грузия будет иметь вертолеты с высокими возможностями, которые смогут эффективно выполнять не только задачи министерства обороны, но и в случае необходимости принимать участие в спасательных и противопожарных операциях", - сказал премьер-министр, выступая на авиабазе.

В день авиации Минобороны Грузии представило на авиабазе закупленные во Франции средства ПВО.

"Отныне воздушное пространство Грузии будет более защищенным и эффективно контролируемым", - отметил М.Бахтадзе.

По данным Минобороны, техника была приобретена у компаний Thales LAS France SAS и MBDA и была доставлена в Грузию в сентябре.

Премьер-министр подчеркнул, что главной целью для Грузии является развитие боеспособных Вооруженных сил, которые будут соответствовать стандартам НАТО.






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