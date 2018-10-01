Изория: США готовы выделить сумму для усиления авиационных возможностей Грузии

01.10.2018 18:39 Соединенные Штаты Америки готовы выделить средства для усиления авиационных средств - заявил министр обороны Грузии Леван Изория на авиационной базе Алексеевки, где состоялась презентация французских воздушных оборонных средств.



"По желанию, и с участием премьер-министра Грузии мы беседовали с офицерами, с которыми рассмотрели перспективу авиационных и воздушных средств обороны в Грузии. Именно результатом этой поддержки являются эти, и другие проведенные реформы, что отразилось в выполнении одного из главных требований НАТО. В частности, 2% внутреннего валового продукта нашей страны направлено именно в оборонный бюджет, а уже из них 20% на основное вооружение. Немногие страны-члены НАТО могут удовлетворить это требование. Соответственно, мы, как страна-партнер, являемся примерной по проведенным реформам.



Одним из приоритетов плана является именно военная авиация и воздушная оборона. В связи с авиацией мы выделили значительные финансы. В текущем году только из бюджета обороны было выделено 23 миллиона, и вместе с тем наш главный стратегический партнер, США, выразил готовность, выделить средства для улучшения авиационных средств"- заявил Леван Изория.



Радиолокационные станции и зенитно-ракетные системы ближнего действия, предусмотренные контрактом, заключенным с французскими компаниями, уже находятся в Грузии. Сегодня на авиационной базе Алексеевки состоялась презентация купленных у французских Thales Las и MBDA радиолокационных станций, мобильного центра управления и доклада, и зенитно-ракетных установок ближнего действия.



История грузинской военной авиации начинается с периода Демократической Республики Грузии, когда по решению парламента Грузии 20 августа 1918 года было создано первое грузинское военное авиационное подразделение.



В 1993 году Управление военно-воздушных сил и противовоздушной обороны было переделано в Главное управление. Весной 2010 года военно-воздушные силы в виде авиационной бригады перешли в подчинение сухопутных войск. На сегодня командование авиации и воздушной обороны подчиняется Генеральному штабу вооруженных сил Грузии.

















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