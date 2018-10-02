Служащим СГБ Грузии низкого ранга увеличат зарплату

02.10.2018 14:24 Служащим Службы государственной безопасности Грузии планируется увеличить зарплату.



Согласно проекту государственного бюджета на 2019 году, финансирование ведомства Вахтанга Гомелаури увеличивается с 109,075 млн лари до 134.0 млн лари.



В документе отмечается, что для повышения зарплаты для служащих низкого ранга на 250 лари предусмотрено до 6 млн лари. Кроме того, средства выделяются для частичного финансирования системы определения геолокации в реальном времени.



В отличие от СГБ, финансирование не меняется для Специальной службы государственной охраны (55 млн 500 тысяч лари) и Службы разведки (13 млн 500 тысяч лари).















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