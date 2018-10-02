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Служащим СГБ Грузии низкого ранга увеличат зарплату


02.10.2018   14:24
Служащим Службы государственной безопасности Грузии планируется увеличить зарплату.

Согласно проекту государственного бюджета на 2019 году, финансирование ведомства Вахтанга Гомелаури увеличивается с 109,075 млн лари до 134.0 млн лари.

В документе отмечается, что для повышения зарплаты для служащих низкого ранга на 250 лари предусмотрено до 6 млн лари. Кроме того, средства выделяются для частичного финансирования системы определения геолокации в реальном времени.

В отличие от СГБ, финансирование не меняется для Специальной службы государственной охраны (55 млн 500 тысяч лари) и Службы разведки (13 млн 500 тысяч лари).






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