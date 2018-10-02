|
|
СГБ: Действия российской стороны вредят системе безопасности на местах
02.10.2018 18:28
Грузинская сторона уже информировала Миссию наблюдателей Евросоюза касательно полета у линии оккупации российских вертолетов.
«В связи с этим активизирована «горячая линия» и информирована миссия наблюдателей Евросоюза. Подобные факты наносят вред существующей на месте среде безопасности», - сообщили «IPN» в СГБ Грузии.
Согласно распространившейся в СМИ информации, над несколькими селами Гори сегодня пролетели российские вертолеты. Они, предположительно, летели из Цхинвали в направлении Ахалгори.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна