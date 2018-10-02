СГБ: Действия российской стороны вредят системе безопасности на местах

02.10.2018 18:28 Грузинская сторона уже информировала Миссию наблюдателей Евросоюза касательно полета у линии оккупации российских вертолетов.



«В связи с этим активизирована «горячая линия» и информирована миссия наблюдателей Евросоюза. Подобные факты наносят вред существующей на месте среде безопасности», - сообщили «IPN» в СГБ Грузии.



Согласно распространившейся в СМИ информации, над несколькими селами Гори сегодня пролетели российские вертолеты. Они, предположительно, летели из Цхинвали в направлении Ахалгори.















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