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Столненберг: Только членам НАТО и Грузии решать, когда Грузия станет членом альянса


02.10.2018   18:39
Только членам НАТО и Грузии решать, когда Грузия станет членом альянса, у России нет права вмешиваться в этот процесс, — об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос Первого канала.

Первый канал поинтересовался, какие вопросы рассматривает комиссия НАТО-Грузия и какие будут новшества на заседании для Грузии. Также, Первый канал поинтересовался реакцией Столтенберга на ту тему, что из Москвы часто слышны заявления против расширения НАТО, будущего вступления Грузии в альянс.

«Мы рассматриваем партнерство с Грузией, предоставим обновленную информацию всем членам НАТО о том, где мы находимся. Страны-члены НАТО продолжают вносить свой вклад в разные программы, которые мы осуществляем вместе с Грузией. Особенно, это касается Центра совместных учений и оценок НАТО-Грузии, совместных учений.

Мы также приветствуем ту поддержку и вклад, которую Грузия вносит в операции НАТО. Грузия остается одним из самых больших контрибьюторов, особенно, в Афганистане. Мы также рассматриваем все те вызовы, которые у нас есть в Черноморском регионе. Видим рост военного представительства России в регионе, особенно в Крыму. Мы обсудим как нужно работать для безопасности Черного моря. Это те вопросы, которые мы обсудим на заседании комиссии НАТО-Грузия», — заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО будет помогать Грузии продолжать реформы в секторе безопасности.

«Мы приветствуем проведенные Грузией реформы и будем помогать Грузии продолжать реформы в секторе безопасности. Что касается России и расширения, лидеры НАТО в июле выразили верность в отношении того первого решения, которое они приняли в Бухаресте в 2008 году, что Грузия станет членом НАТО. Мы повторили это решение на саммите НАТО в июле. Только членам НАТО и Грузии решать, когда это случится. Ни у одной другой страны, в том числе и России нет права вмешиваться в этот процесс.

Грузия является независимым, суверенным государством. Мы поддерживаем территориальную целостности и суверенитет Грузии. Никогда не признаем независимость «т.н. Южной Осетии» и Абхазии. Мы продолжим поддерживать НАТО на пути к членству в НАТО», — заявил Йенс Столтенберг.






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