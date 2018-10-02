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Брата Фетхуллаха Гюлена приговорили в Турции к 10 годам лишения свободы


02.10.2018   19:41
Суд турецкого города Измир приговорил брата оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена Кутбеттина Гюлена к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Суд признал его виновным в членстве террористической организации.

Кутбеттина Гюлена был задержан в октябре 2016 года, спустя 3 месяца после попытки государственного переворота в июле. Он работал в издательстве связанном с организацией его брата.

Напомним, что турецкие власти обвиняют Фейтхуллаха Гюлена в организации попытки государственного переворота в Турции.






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