США: Российские действия увеличивают риск распространения ядерных веществ

02.10.2018 20:17 «Российские действия увеличивают риск распространения ядерных веществ», — заявление об этом сделали в Государственном департамента США. По словам помощника государственного секретаря Кристофера Форда, программе Мирового агентства ядерной энергии, которая проводит мониторинг связанный с распространением незаконных радиоактивных веществ, угрожает опасность из-за действий России.



По его словам, в базу программы внесли использование полония, который был использован Кремлем для отравления Александра Литвиненко в 2006 году.



Форд также обратил внимание на факт, что в 1990-2000 года в постсоветских республиках были выявлены факты контрабанды радиоактивными веществами — Грузии и Молдове.



«Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что с 1990-х годов страны сообщили о 18 случаях изъятия ядерных материалов, пригодных для создания оружия, в различных количествах», — отметил Форд, указав на такого рода инциденты «с высокообогащенным ураном в Грузии и Молдавии в 2000-х годах», — заявил Кристофер Форд.



Помощник госсекретаря заявляет, что несмотря на партнерство, проблема попадания на «черный рынок» ядерных веществ по сей день представляет значительную угрозу.



«Произошло несколько инцидентов, чеченские группировки попытались использовать в России т.н грязные бомбы, хотя безрезультатно. Среди прочего имели место и случаи мошенничества, которые приводили к тому, что ядерные материалы попадали на черный рынок», — заявил Форд.















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