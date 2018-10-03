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Леван Изория выступит на заседании комиссии НАТО – Грузия
03.10.2018 11:02
3 и 4 октября в Брюсселе пройдет министериал обороны НАТО. По информации Минобороны, в Бельгию направился министр обороны Грузии Леван Изория.
Леван Изория выступит на заседании комиссии НАТО – Грузия в формате министров обороны и коснется реформ, проведенных в сфере обороны и перспектив сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Заседание комиссии откроет генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Как заявил на вчерашней пресс-конференции генеральный секретарь альянса, на заседании комиссии НАТО – Грузия министры обсудят развитие сотрудничества НАТО и Грузии, в том числе, имплементацию Существенного пакета, а так же коснутся вопроса безопасности Черного моря, что является приоритетом как для НАТО, так и для Грузии.
В рамках министериала также запланированы двусторонние встречи министра обороны Грузии с американским коллегой Джеймсом Мэттисом и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
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