Леван Изория выступит на заседании комиссии НАТО – Грузия

03.10.2018 11:02 3 и 4 октября в Брюсселе пройдет министериал обороны НАТО. По информации Минобороны, в Бельгию направился министр обороны Грузии Леван Изория.



Леван Изория выступит на заседании комиссии НАТО – Грузия в формате министров обороны и коснется реформ, проведенных в сфере обороны и перспектив сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Заседание комиссии откроет генсек НАТО Йенс Столтенберг.



Как заявил на вчерашней пресс-конференции генеральный секретарь альянса, на заседании комиссии НАТО – Грузия министры обсудят развитие сотрудничества НАТО и Грузии, в том числе, имплементацию Существенного пакета, а так же коснутся вопроса безопасности Черного моря, что является приоритетом как для НАТО, так и для Грузии.



В рамках министериала также запланированы двусторонние встречи министра обороны Грузии с американским коллегой Джеймсом Мэттисом и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.















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