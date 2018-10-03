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На заседании комиссии НАТО-Грузия будут обсуждать углубление отношений, имплементацию существенного пакета и Черноморскую безопасность


03.10.2018   13:40
На заседании комиссии НАТО-Грузия будут обсуждать углубление отношений, имплементацию существенного пакета и Черноморскую безопасность

Министр обороны Грузии Леван Изория сегодня встретится с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В Брюсселе проходит встреча министров обороны НАТО. Также запланировано заседание комиссии НАТО-Грузия.

Главными темами обсуждения будут: углубление отношений между НАТО и Грузией, подготовка Грузии к вступлению в НАТО, имплементация существенного пакета и вопрос Черноморской безопасности.






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