На заседании комиссии НАТО-Грузия будут обсуждать углубление отношений, имплементацию существенного пакета и Черноморскую безопасность

03.10.2018 13:40 На заседании комиссии НАТО-Грузия будут обсуждать углубление отношений, имплементацию существенного пакета и Черноморскую безопасность



Министр обороны Грузии Леван Изория сегодня встретится с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



В Брюсселе проходит встреча министров обороны НАТО. Также запланировано заседание комиссии НАТО-Грузия.



Главными темами обсуждения будут: углубление отношений между НАТО и Грузией, подготовка Грузии к вступлению в НАТО, имплементация существенного пакета и вопрос Черноморской безопасности.















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