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На заседании комиссии НАТО-Грузия будут обсуждать углубление отношений, имплементацию существенного пакета и Черноморскую безопасность
03.10.2018 13:40
На заседании комиссии НАТО-Грузия будут обсуждать углубление отношений, имплементацию существенного пакета и Черноморскую безопасность
Министр обороны Грузии Леван Изория сегодня встретится с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
В Брюсселе проходит встреча министров обороны НАТО. Также запланировано заседание комиссии НАТО-Грузия.
Главными темами обсуждения будут: углубление отношений между НАТО и Грузией, подготовка Грузии к вступлению в НАТО, имплементация существенного пакета и вопрос Черноморской безопасности.
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