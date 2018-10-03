США предложат НАТО помощь в противодействии киберугрозам

03.10.2018 16:03 США готовы использовать свои наступательные и оборонительные возможности в киберпространстве в интересах НАТО, если альянс попросит об этом, сообщает AP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.



Ожидается, что об этом будет объявлено в ходе встречи главы Пентагона Джеймс Мэттис с министроми обороны стран-участниц НАТО 3-4 октября. Соответствующее решение было принято Пентагоном «в целях борьбы с агрессивным использованием Россией кибератак в Европе и по всему миру», уточняет AP.



В сентябре Пентагон подготовил новую стратегию по кибербезопасности. В документе говорилось, что наибольшая угроза интересам США исходит со стороны России и Китая. Американское военное ведомство отмечало, что в будущем планирует заблаговременно останавливать «злонамеренную киберактивность» и нацелено на создание «более смертоносной силы», в том числе для противостояния киберугрозам.















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