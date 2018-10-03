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Глава Минобороны Грузии встретится с министром обороны США и генсеком НАТО
03.10.2018 16:46
Министр обороны Грузии Леван Изория сегодня в Брюсселе проведет встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
В Брюсселе сегодня проходит встреча министров обороны НАТО. Также запланировано заседание комиссии НАТО-Грузия.
Главными темами обсуждения будут: углубление отношений между НАТО и Грузией, подготовка Грузии к вступлению в НАТО, имплементация существенного пакета и вопрос Черноморской безопасности.
«Для Грузии очень важен политический диалог такого высокого уровня и интенсивное практическое сотрудничество. Встреча на таком высоком уровне еще раз подчеркивает, что мы вносим динамику очень высокого уровня в отношения НАТО-Грузия», — заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, комментируя на брифинге визит Изория в Брюссель.
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