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Генсек НАТО признал влияние «российской угрозы» на военные учения альянса


03.10.2018   20:09
Военные учения Trident Juncture запланированы пять лет назад и не связаны напрямую с обострением в отношениях западных стран и России, хотя поведение Москвы при планировании маневров учитывалось, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Стенограмма опубликована на сайте военного блока.

«Учения в Норвегии Trident Juncture были объявлены в 2013 году. Это давно запланированные учения», — сказал Столтенберг.

​В то же время он добавил, что план крупнейших с окончания холодной войны маневров корректировался в связи с «новыми угрозами и вызовами», к которым относится обновление военного потенциала России. Столтенберг подчеркнул, что НАТО «решительно и пропорционально» действует в ответ на изменения обстановки.

«Мы будем отрабатывать защиту союзников. Мы [традиционно] задействуем авиацию, флот и сухопутные силы. Конечно, используем и кибервозможности», — заключил генсек НАТО.

В учениях НАТО Trident Juncture в Норвегии будут задействованы порядка 45 тыс. военнослужащих, десятки кораблей и воздушных судов. Предыдущие маневры Trident Juncture, прошедшие на территории Португалии, Испании и Италии, включали участие 36 тыс. военнослужащих стран НАТО.






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