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Министр обороны Грузии встретился с секретарем обороны США Джеймсом Мэттисом


03.10.2018   20:29
«У нас еще раз была возможность подчеркнуть то, что мы стратегические партнеры и Грузия является образцовой в регионе», - об этом заявил журналистам министр обороны Грузии Леван Изория после встречи с секретарем обороны США Джеймсом Мэттисом. По его словам, на встрече речь шла об осуществленных за последние годы в Грузии реформах, вопросах обороноспособности страны и перспективах сотрудничества в формате НАТО.

«Состоялась очень интересная и продолжительная встреча с секретарем обороны США. Джеймс Мэттис особенно отметил то, что мы 2% ВВП направили на бюджет обороны. Так же у нас прогресс в плане усиления обороноспособности и повышения совместимости с НАТО… Мы также отметили возрастающую динамику в нашем регионе с точки зрения проведения международных многонациональных учений.

На следующий год запланировано проведение двух очень амбициозных учений. Первое – это учения НАТО-Грузия в марте, а второе – проведение учений «Твердый дух» в Западной Грузии. Тут будет беспрецедентно большое количество стран-членов и партнеров НАТО. У нас были интересные идеи относительно того, как можно сделать так, чтобы практическое сотрудничество стало более обширным, и абсолютно позитивным был ответ с точки зрения нашего сотрудничества», - заявил Леван Изория.






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