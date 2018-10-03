Аппатурай: Почему некоторые страны колеблются с присвоением ПДЧ Грузии?- За этим стоит благое желание

03.10.2018 20:48 Специальный представитель Генерального Секретаря НАТО на Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай говорит о причинах, из-за которых часть стран-членов Североатлантического альянса на данном этапе не поддерживает присвоение Грузии ПДЧ.



В интервью агентству "IPN" Джеймс Аппатурай заявил, что часть членов альянса опасается, что это решение увеличит риск ожидаемой угрозы со стороны России в адрес Грузии.



"Они говорят, что ПДЧ не обеспечивает гарантии безопасности. Гарантии безопасности обеспечивает только членство НАТО. Они опасаются риска, что политический шаг, каким является присвоение ПДЧ, потенциально увеличит риск для Грузии со стороны России. Это увеличивает риски для Грузии с учетом того, что гарантии безопасности не обеспечены ПДЧ. В рамках национальной годичной программы мы помогаем Грузии в подготовке к членству, и в то же время не увеличиваем политические риски. Наступит момент, когда будет ПДЧ и вступление. Некоторые члены альянса считают, что этот момент наступил, а некоторые считают, что это время еще не пришло. Но у нас есть консенсус с точки зрения углубления присутствия НАТО в Грузии, и Грузии в НАТО.



Вы спросили меня, почему некоторые страны колеблются в связи с присвоением Грузии ПДЧ. Я ответил вам на этот вопрос. Этот ответ служит тому, чтобы помочь Грузии во вступлении в НАТО с практической точки зрения, с сохранением безопасности Грузии, и усовершенствованием соответствия стандартам НАТО. За этим стоит благое желание"- заявил Джеймс Аппатурай.

















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