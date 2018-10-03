Мэттис обещал обратить внимание во время встречи коллег по НАТО на успешные реформы в Грузии

03.10.2018 21:00 Министр обороны США Джеймс Мэттис обратит внимание своих коллег по НАТО на реформы и успехи Грузии. Об этом в среду рассказал журналистам в Брюсселе глава минобороны республики Леван Изория после завершения их встречи. Его заявление транслировалось Общественным ТВ Грузии.



Изория отметил, что "в ходе беседы с министром обороны США было подчеркнуто стратегическое партнерство двух стран, а также то, что Грузия является примером для всего региона в плане проведении реформ".



"Джеймс Мэттис заявил, что использует формат проходящего в Брюсселе заседания министров обороны государств - членов НАТО для того, чтобы публично заявить о реформах и успехах, достигнутых в последние годы Грузией и о том, что этот прогресс является примером не только для стран-партнеров Альянса, но и для государств - членов организации", - заявил Изория.



Грузия и США активно сотрудничают в сфере обороны и безопасности с конца 1990-х годов. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры.



В июле 2016 года в Тбилиси был подписан Меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности, весной текущего года началась реализация Программы готовности обороны Грузии, которая осуществляется при помощи США: в рамках этой программы в 2018-2020 годах будет осуществлена подготовка девяти батальонов ВС страны, обучение первого такого батальона было завершено в июле текущего года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

