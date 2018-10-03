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Столтенберг: министры стран НАТО подтвердили поддержку Грузии


03.10.2018   22:04
Министры обороны стран НАТО подтвердили поддержку Грузии и позицию о том, что однажды страна приобретет членство в Альянсе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершения заседания Комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе.

"На саммите в июле лидеры стран НАТО подтвердили, что Грузия присоединится к НАТО. Это соответствует нашим решениям на Бухарестском саммите в 2008 году. Двери НАТО остаются открытыми. Сегодня союзники вновь подтвердили свою полную поддержку суверенитета, безопасности и территориальной целостности Грузии", - сказал Столтенберг.

По его словам, союзники также приветствовали прогресс Грузии по реформам, в частности, по более эффективным институтам безопасности и обороны и модернизации вооруженных сил.

"Пакет НАТО-Грузия уже усиливает оборонную реформу страны. В том числе через наш совместный учебно-тренировочный центр. Мы призываем Грузию продолжать путь реформ", - сказал генсек НАТО.






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