Минобороны Грузии инициировало открытие Центра готовности НАТО в Грузии

03.10.2018 22:41 Грузия обратилась с инициативой об открытии Центра готовности НАТО. Министр обороны Грузии Леван Изория ознакомил с данной идеей коллег и генерального секретаря НАТО.



«Мы успешно завершим осуществление инициатив, которые предусмотрены существенным пакетом НАТО-Грузия, что ставит необходимость изменить новый формат в повестке дня с точки зрения обеспечения практического сотрудничества НАТО-Грузия. Мы предложили генеральному секретарю НАТО обсудить этот вопрос с нашим главным стратегическим партнером и я повторил это в рамках комиссии, что было бы хорошо создать в Грузии Центр готовности НАТО-Грузия, который будет находиться на базе более широкого спектра, чем созданный в этом году Центр боевой подготовки.



Я имею в виду Центр боевой подготовки созданный совместно с Соединенными Штатами. Открывается возможность, чтобы другие страны-члены НАТо участовали в совместных учениях и для этого требуется соответствующая инфраструктура», — заявил Изория.



По его словам, готовность Грузии приветствовал и секретарь обороны США и пообещал полную поддержку Грузии.

















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