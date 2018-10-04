По факту незаконной реализации боевых патронов задержаны 3 сотрудника Минобороны Грузии

04.10.2018 13:22 Военной полицией Министерства обороны Грузии задержаны три лица, - об этом сообщил на проведенном в Минобороны пресс-конференции заместитель начальника следственной службы Департамента военной полиции Ираклий Базерашвили.



«Сотрудниками Департамента военной полиции, на основании информации в ходе следственного процесса, по факту противозаконного приобретения, хранения и реализации боеприпасов с использованием служебного положения, в качестве обвиняемых задержаны три человека.



Следствием установлено, что специалист по хранению боеприпасов отдела хранения ремонтной базы вооружения и техники Командования логистического обеспечения Г.Г., находился в преступной связи с заместителем командира штатной роты автомобильной базы Командования логистического обеспечения З.М., и они, противозаконно завладев боеприпасами, конкретно боевыми патронами, реализовывали их с помощью гражданина С.Б.



В результате произведенных по делу следственных действий, из кладовки и автомашины задержанных изъяты боевые патроны в большом количестве. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае подтверждения вины им грозит лишение свободы на срок от 9 до 13 лет», - заявил Ираклий Базерашвили.



По его словам, задержания были осуществлены в августе.















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