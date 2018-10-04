Граждане Ирана ввезли в Грузию из Армении более 2 килограмм «гашиша»

04.10.2018 16:32 Грузинские таможенники обнаружили у двух граждан Ирана более 2 килограмм наркотического вещества «гашиш», который они собирались ввезти через ТПП «Садахло» на грузино-армянской границе.



По данным ведомства, обвиняемые были задержаны сегодня, когда въезжали из Армении в Грузию. Таможенники решили проверить их с помощью сканера. Проверка показала, что пакеты с наркотиком иранцы прикрепили на тело — у одного было 996 грамм, у второго — более 1 килограмма.



Материалы дела переданы соответствующему подразделению МВД Грузии.















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