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Граждане Ирана ввезли в Грузию из Армении более 2 килограмм «гашиша»


04.10.2018   16:32
Грузинские таможенники обнаружили у двух граждан Ирана более 2 килограмм наркотического вещества «гашиш», который они собирались ввезти через ТПП «Садахло» на грузино-армянской границе.

По данным ведомства, обвиняемые были задержаны сегодня, когда въезжали из Армении в Грузию. Таможенники решили проверить их с помощью сканера. Проверка показала, что пакеты с наркотиком иранцы прикрепили на тело — у одного было 996 грамм, у второго — более 1 килограмма.

Материалы дела переданы соответствующему подразделению МВД Грузии.






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