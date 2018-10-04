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Дуда: В Белом доме уже приняли решение о размещении в Польше американских военных баз


04.10.2018   16:49
«В Белом доме уже приняли решение о размещении в Польше американских военных баз, остались только технические вопросы», — заявил президент Польши Анджей Дуда.

По словам Дуды, для создания необходимой инфраструктуры понадобится год.

Президент Польши заявляет, что существование в стране американской базы является гарантом безопасности Польши и сдерживающим фактором для России.

«Я не припомню, чтобы Россия напала бы на страну, где расположены американские военные базы», — заявил Дуда. По его словам, это означает то, что Польша может не усиливать свою армию.

На сегодняшний день в Польше дислоцируются 3500 американских военных.






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