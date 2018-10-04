|
|
Дуда: В Белом доме уже приняли решение о размещении в Польше американских военных баз
04.10.2018 16:49
«В Белом доме уже приняли решение о размещении в Польше американских военных баз, остались только технические вопросы», — заявил президент Польши Анджей Дуда.
По словам Дуды, для создания необходимой инфраструктуры понадобится год.
Президент Польши заявляет, что существование в стране американской базы является гарантом безопасности Польши и сдерживающим фактором для России.
«Я не припомню, чтобы Россия напала бы на страну, где расположены американские военные базы», — заявил Дуда. По его словам, это означает то, что Польша может не усиливать свою армию.
На сегодняшний день в Польше дислоцируются 3500 американских военных.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна