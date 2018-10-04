Министры обороны НАТО и Грузии в Брюсселе обсудили вопросы сотрудничества

04.10.2018 21:15 Министр обороны Грузии Леван Изория 3-4 октября принял участие в заседании Комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе в рамках Министериала обороны НАТО.



На заседании, которое состоялось 3 октября, союзники приветствовали прогресс Грузии в создании «более эффективных институтов безопасности, обороны и модернизации собственных вооруженных силах». Они также обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, «представляет собой общую озабоченность для союзников по НАТо и для Грузии».



«Сегодняшнее заседание Комиссии НАТО-Грузия показало, что это то, что выгодно как для НАТО, так и для Грузии. Это подразумевает защиту друг друга, поддержку друг друга, оказание помощи друг другу, учиться друг у друга и бороться совместно с общими вызовами в сфере безопасности», — заявил генеральный секретарь НАТО по окончании встречи.



«Дверь НАТО остается открытой. Сегодня союзники вновь заявили о своей полной поддержке суверенитета, безопасности и территориальной целостности Грузии. Мы призываем Россию завершить признание Абхазии и т.н. Южной Осетии, и вывести свои войска из этих регионов Грузии», — заявил Столтенберг на пресс-конференции после встречи.



Он также отметил, что альянс ценит «тесное партнерство» с Грузией и что союзники четко выразили это на заседании комиссии. По словам Столтенберга, НАТО «высоко ценит» вклад Грузии в общую безопасность и «еще теснее сотрудничает со страной, чем когда-либо».



На пресс-конференции перед министерством 2 октября Столтенберг заявил, что Грузия станет членом альянса, «когда она выполнит стандарты НАТО».



«Только от Грузия и 29 союзников НАТО зависит, когда это произойдет. Ни одна из других стран, включая Россию, не имеет права вмешиваться в этот процесс», — заявил он, добавив, что« страна не будет вынуждена делать выбор между своей территориальной целостностью и членством в НАТО».



Перед заседанием Комиссии НАТО-Грузия министр обороны Грузии Леван Изория провел двустороннюю встречу с Йенсом Столтенбергом.



В Брюсселе он также встретился с министром обороны США Джеймсом Маттисом, где стороны обсудили возможности обороны Грузии и совместимость с НАТО. По информации Министерства обороны США, стороны договорились «продолжить сдерживание российской агрессии с помощью США в сфере безопасности и поддержать инициативы в сфере обороны, чтобы обеспечить долгосрочную готовность и совместимость с НАТО».















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