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США предъявили обвинения семерым российским ГРУшникам
04.10.2018 22:03
Министерство юстиции США предъявило обвинения семерым сотрудникам Главного разведывательного управления Минобороны России, сообщается на сайте Минюста США.
Россиян обвиняют в краже персональной информации и ее публикации с целью повлиять на общественное мнение. В частности, это касается допингового скандала — по данным Вашингтона, сотрудники ГРУ совершали атаки на ВАДА, Международный арбитражный суд и USADA.
В пресс-релизе ведомства указаны имена обвиняемых: это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин.
Отметим, что Бадин, Малышев и Ермаков были среди 12 сотрудников ГРУ, обвиненных США во вмешательстве в американские выборы.
Ранее 4 октября власти Нидерландов сообщили, что Моренец, Серебряков, Сотников и Минин были в апреле высланы из страны по подозрениям в планировании хакерской атаки на штаб-квартиру ОЗХО.
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