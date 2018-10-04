США предъявили обвинения семерым российским ГРУшникам

04.10.2018 22:03 Министерство юстиции США предъявило обвинения семерым сотрудникам Главного разведывательного управления Минобороны России, сообщается на сайте Минюста США.



Россиян обвиняют в краже персональной информации и ее публикации с целью повлиять на общественное мнение. В частности, это касается допингового скандала — по данным Вашингтона, сотрудники ГРУ совершали атаки на ВАДА, Международный арбитражный суд и USADA.



В пресс-релизе ведомства указаны имена обвиняемых: это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин.



Отметим, что Бадин, Малышев и Ермаков были среди 12 сотрудников ГРУ, обвиненных США во вмешательстве в американские выборы.





Ранее 4 октября власти Нидерландов сообщили, что Моренец, Серебряков, Сотников и Минин были в апреле высланы из страны по подозрениям в планировании хакерской атаки на штаб-квартиру ОЗХО.















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