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НАТО создает группы по защите от гибридных атак
04.10.2018 22:46
Североатлантический альянс работает над созданием групп, которые будут помогать странам-членам в защите от гибридных атак.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи министров обороны стран-членов в Брюсселе.
"Мы достигли прогресса в создании новых групп по борьбе с гибридными угрозами (Counter Hybrid Support Teams). Эти команды предоставят необходимую помощь нашим странам в том, как подготовиться и реагировать на гибридные атаки", - сказал Столтенберг.
"И в непредсказуемом мире мы укрепляем политику НАТО по сдерживанию и обороне. Наше сдерживание и защита включают обычные возможности, кибернетическую оборону, противоракетную оборону и ядерное измерение", - добавил он.
Ранее Столтенберг заявил, что сейчас разрабатываются механизмы, которые позволят включать национальные наступательные киберелементы в рамки миссий НАТО.
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