Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС и НАТО усилят сотрудничество в противодействии гибридным угрозам – Могерини


04.10.2018   23:02
Европейский Союз и НАТО усилят сотрудничество в сфере кибербезопасности, противодействия гибридным угрозам и военной мобильности.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини перед заседанием министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"У нас сейчас есть 74 проекта, которые мы вместе выполняем. Мы рассмотрим состояние их реализации и, главным образом, нашу работу по киберугрозам, гибридным угрозам и военной мобильности, а также работу, которую мы проводим на юге", - сказала Могерини.

Она отметила, что ЕС в координации с НАТО усиливает работу по противодействию кибератакам на различных уровнях.

"Мы в Европейском Союзе сейчас рассматриваем политику, которая будет еще более эффективной. И я знаю, что со стороны НАТО уделяется тоже очень много внимания этому. Мы координируем меры, которые мы сейчас обновляем", - добавила Могерини.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии отмечают рекордный урожай винограда
Девелоперы предлагают схему ускорения выдачи разрешений
Как проходит сбор винограда без государственных субсидий
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Секретарь по обороне США поблагодарил Левана Изория за образцовые реформы
Вольский: Когда находишься в цхинвальском изоляторе, излишне говорить об искренних заявлениях
Цихелашвили: Говорить о том, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна