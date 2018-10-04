ЕС и НАТО усилят сотрудничество в противодействии гибридным угрозам – Могерини

04.10.2018 23:02 Европейский Союз и НАТО усилят сотрудничество в сфере кибербезопасности, противодействия гибридным угрозам и военной мобильности.



Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини перед заседанием министров обороны стран НАТО в Брюсселе.



"У нас сейчас есть 74 проекта, которые мы вместе выполняем. Мы рассмотрим состояние их реализации и, главным образом, нашу работу по киберугрозам, гибридным угрозам и военной мобильности, а также работу, которую мы проводим на юге", - сказала Могерини.



Она отметила, что ЕС в координации с НАТО усиливает работу по противодействию кибератакам на различных уровнях.



"Мы в Европейском Союзе сейчас рассматриваем политику, которая будет еще более эффективной. И я знаю, что со стороны НАТО уделяется тоже очень много внимания этому. Мы координируем меры, которые мы сейчас обновляем", - добавила Могерини.















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